Gran Fondo mondiale 2018: in 3000 al nastro di partenza

Grande sforzo organizzativo, tanto entusiasmo tra i partecipanti, non moltissimi varesini ad assistere alla partenza dei quasi 3000 ciclisti impegnati da questa mattina nella Gran Fondo Mondiale 2018.

La gara ha preso il via alle 7.30 in una Varese tranquilla, senza problemi di traffico e in gran parte deserta. In via Sacco ad assistere alle partenze dei primi gruppi (che hanno preso il via con un distacco di 7 minuti uno dall’altro) c’erano soprattutto le famiglie dei ciclisti in una babele di lingue e bandiere.

I più hanno preferito godersi il passaggio dei corridori lungo i 130 chilometri del percorso, forse anche preoccupati per la viabilità e i problemi di parcheggio. Problemi che non c’erano affatto, come testimonia il parcheggio di piazza Mercato praticamente deserto fino a metà mattina.

Grande attenzione alla sicurezza in particolare nel tratto iniziale del percorso cittadino, con un grande spiegamento di forze, con Carabinieri e Polizia, Polizia locale, Protezione civile e tanti volontari a sorvegliare sull’incolumità di pedoni e ciclisti.

Alle 8,30 la partenza dell’ultimo scaglione, poi per tutti 130 chilometri sulle strade dell’Alto Varesotto tra salite, discese, boschi e spettacolari passaggi vista lago.