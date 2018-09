Inaugura la Lake Como Design Fair

Si inaugura mercoledì 19 settembre la prima edizione di Lake Como Design Fair: una selezione di sedute, vasi e contenitori, paraventi, opere grafiche su carta, incisioni continua al suo interno quel dialogo architettonico presente all’esterno, dove opere razionaliste come la ex Casa del Fascio convivono con lo stesso Teatro e l’adiacente Cattedrale.

Le storiche sale del Ridotto del Teatro Sociale di Como aprono per la prima volta al pubblico in occasione della prima edizione di Lake Como Design Fair. Un progetto inedito di fiera che mette in scena designer, editori e gallerie italiani e internazionali.

Un’istantanea sul design contemporaneo, una selezione originale di oggetti e complementi da collezionare, usare, guardare.