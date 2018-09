La Croce Rossa corre verso la sede del futuro con la “7 Km per 7 princìpi”

Visto il successo delle passate edizioni, domenica 23 settembre avrà luogo la terza edizione della “7Km X 7Princìpi”, corsa non competitiva di 7 Km lungo le vie di Busto Arsizio, organizzata dal Comitato della Croce Rossa di Busto Arsizio, presieduto da Simona Sangalli.

La presentazione è avvenuta questa mattina in comune a Busto Arsizio alla presenza dei rappresentanti della Croce Rossa, dell’assessore ai Servizi Sociali Miriam Arabini, del sindaco Emanuele Antonelli e dell’ex-assessore ai Lavori Pubblici Alberto Riva che aveva avviato l’iter per la realizzazione della nuova sede della Cri ormai prossima all’avvio dei lavori.

LA NUOVA SEDE DELLA CROCE ROSSA

L’edizione di quest’anno è particolare perchè il percorso porterà i partecipanti da via Castelfidardo, sede attuale della Cri bustocca, a via dei Sassi dove sorgerà la nuova sede da 2 mila metri quadri dove troveranno posto i 500 volontari che fanno parte del comitato (dei quali 250 operano quotidianamente), i 25 mezzi utilizzati per i soccorsi e i trasporti che garantiscono qualcosa come 10 mila servizi all’anno. La struttura si svilupperà su un unico piano e verrà alimentata quasi esclusivamente ad energia solare.

Un sogno lungo 50 anni che si avvera quello della nuova sede, costruito con pazienza mettendo da parte una buona patre dei soldi necessari attraverso i servizi resi alle città della zona: «Una struttura meravigliosa» – ha commentato il sindaco Antonelli mentre Miriam Arabini ha ricordato l’importanza della presenza in città di questa realtà.

Tornando alla manifestazione podistica, che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, lo scopo è quello di coinvolgere ed aggregare la popolazione in un momento di svago ma al tempo stesso far conoscere le innumerevoli attività che la Croce Rossa svolge quotidianamente nel rispetto dei 7 Principi che la caratterizzano: Umanità – Imparzialità – Neutralità – Indipendenza – Volontariato – Unità – Universalità, fondamento dell’Associazione ai quali tutti i volontari e dipendenti devono attenersi e rispettare durante il proprio operato.

La giornata avrà inizio alle ore 8.00 con l’apertura delle iscrizioni presso la sede di CRI in via Castelfidardo 17 (7.00 € – bambini fino a 12 anni gratuita), proseguirà con la consueta lettura dei 7 principi ed alle ore 10.00 verrà dato il via alla corsa di 7 Km. Prima del via l’associazione “La Casa di Chiara” donerà alcuni presidi medici alla Croce Rossa bustocca.

Novità di quest’anno sarà un nuovo percorso cittadino, infatti i partecipanti partendo davanti alla sede di via Castelfidardo raggiungeranno dopo 7 Km il traguardo posto all’interno del rinnovato Parco Sempione, dove sarà presente un ricco ristoro per gli atleti.

Al termine della manifestazione sportiva, (intorno alle 11,30/12) nell’area posta tra le vie dei Sassi e Savona, alla presenza delle più alte cariche comunali, delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni e di tutti i volontari del Comitato verrà scoperto un grosso cartellone raffigurativo del progetto della nuova sede del Comitato; evento atteso da tempo ma con una previsione a breve dell’inizio ufficiale dei lavori.

Il percorso della corsa avrà quindi il compito di “traghettare” i partecipanti dalla vecchia sede a quella nuova che sarà più a norma e confacente alle attuali esigenze di servizio.

INFORMAZONI PRINCIPALI

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 alle ore 9.45 il giorno della gara presso la sede della Croce Rossa di Busto Arsizio in via Castelfidardo n. 17;

L’iscrizione è pari a 7.00 € per adulti e gratis per babini da 0 a 2 anni (nati fino al 2006);

La partenza della corsa è prevista per le ore 10.00 da via Castelfidardo ed arrivo presso il Parco Sempione (via Alassio);

Ristori: al Km 3.5 (metà percorso) e al Km 7 (arrivo);

Assistenza sanitaria e servizio scopa lungo tutto il percorso;

Parcheggio consigliato zona Ospedale;

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.