La natura che non ti aspetti: incontro con Emanuele Biggi

Nell’ambito della manifestazione Nature Urbane, domenica 23 settembre, il salone estense ospiterà l’incontro con Emanuele Biggi

All’interno della manifestazione Nature Urbane, il co-conduttore di Geo trasmissione televisiva di RAI 3, parlerà di “La natura che non ti aspetti”.

Emanuele Biggi, tra foto e racconti, accompagnerà il pubblico a scoprire cosa si cela ai nostri occhi nelle città e nei giardini urbani, dove spesso pensiamo possano vivere solo piccioni e ratti. Questi luoghi offrono invece molti spunti di osservazione, soprattutto per chi ha la voglia di osservare più da vicino, magari tra le crepe dei muri o sotto lo zerbino di casa. Lì, tra un attraversamento e un vicolo, vivono timidi gechi, insetti e chiocciole carnivori, ragni variopinti ed altri amanti dei bagordi notturni e perfino granchi che si trovano a vivere nelle rovine dell’Impero Romano. Ci sono insetti che fondano imperi sugli alberi e vanno a fare la spesa sui lampioni, così come altri amanti, a modo loro, della nostra cultura. E’ la natura che spesso ci è più vicina, quella per cui occorre solo un po’ di voglia di osservare, ma che può regalare grandi soddisfazioni una volta scoperta!

L’incontro si svolgerà nel Salone Estense di via Sacco 5 a Varese con inizio alle ore 21.00