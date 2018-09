Per la Piattaforma Ecologica basterà il tesserino sanitario

Dopo una prima fase “sperimentale” necessaria alla messa a punto, a partire dal mese di settembre è operativo il nuovo sistema di controllo ed automazione per l’accesso al Centro di Raccolta Comunale di via dei Tre Corsi.

La nuova modalità consentirà a tutti i cittadini residenti, iscritti a ruolo per la Tassa Rifiuti (TARI) per la categoria “Utenze Domestiche” ed i loro familiari maggiorenni, di accedere al Centro esclusivamente attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS), che sostituirà pertanto l’attuale Ecopass (Tessera di colore verde). Le tessere CRS verranno abilitate automaticamente e pertanto non sarà necessario recarsi presso gli uffici.

Anche i cittadini “nuovi residenti” verranno automaticamente inseriti a sistema, entro la prima settimana del mese successivo alla data di perfezionamento della richiesta di iscrizione anagrafica.

Per gli utenti appartenenti alla categoria “non domestico” (tessera di colore blu) quali attività produttive, artigianali e commerciali, verranno adeguatamente informati ed istruiti, circa le modalità di accesso, dal Concessionario con il supporto degli Uffici Comunali, in conformità alle leggi ed ai regolamenti che riguardano tali utenze.

I recenti interventi di adeguamento strutturale, che consistono nell’installazione di sbarre in ingresso ed in uscita dalla piazzola ed in un sistema semaforico che limita il numero massimo di utenti contemporanei, renderanno più sicura e funzionale l’accessibilità all’area, contribuendo all’efficientamento della gestione dei rifiuti nel Comune.