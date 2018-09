La Uyba ora è al completo

Il lavoro di preparazione della Unet E-Work targata 2018/2019 continua senza intoppi, tra allenamenti con la palla al Palayamamay, pesi e sedute in piscina.

La squadra è finalmente al completo; da mercoledì 5 settembre anche Britt Herbots e Kaja Grobelna hanno calcato il taraflex del palazzetto di viale Gabardi e hanno svolto il primo allenamento con le nuove compagne.

Avere la squadra al completo così presto rappresenta una novità rispetto alle scorse stagioni dunque per coach Marco Mencarelli, che potrà programmare con più tranquillità il suo lavoro: «La squadra sta bene, anche se non mancano dolorini muscolari e un po’ di stanchezza, fisiologici all’inizio della preparazione: molto bene lo spirito, la voglia di fare e le new entry. Dobbiamo avere la consapevolezza che avere il roster al completo così presto è un privilegio. C’è un po’ di rammarico a livello personale per le ragazze che non hanno avuto la possibilità di partecipare ai Mondiale, ma per la UYBA il gruppo al completo dovrà rappresentare un vantaggio. L’anno scorso siamo partiti forte inserendo la palleggiatrice a ridosso del campionato, quest’anno dovremo essere abili a fare lo stesso, magari provando a fare qualche colpo contro squadre più attrezzate ma sicuramente più work in progress rispetto a noi».