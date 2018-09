Aggredisce una donna e scappa, sul posto i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri di Varese e dell’ambulanza del 118 ad Azzate, nel piccolo paese della Valbossa, questa mattina (29 settembre), intorno alle 9 e 30.

L’intervento è stato necessario in seguito ad una colluttazione tra due persone. Una donna, di circa sessant’anni, è stata colpita al volto da un uomo, in uno spazio comune del condominio in cui abita.

La donna ha riportato una ferita non grave al labbro ed è stata soccorsa dal personale del 118 in stato confusionale e trasporta all’Ospedale di Varese per accertamenti. Il suo aggressore invece è scappato.

Sul posto sono intervenuti di Carabinieri di Varese che hanno subito attivato le procedure per rintracciare l’uomo e per ricostruire quanto successo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti e secondo gli elementi raccolti dalle forze dell’ordine, si tratterebbe di una lite scaturita per motivi di vicinato. Al momento, le indagini continuano.

Diversi i cittadini che hanno visto l’arrivo dei mezzi nella traversa di via Vittorio Veneto e che si sono chiesti cosa è successo, tanto da diffondere la voce di un tentativo di rapina. Le forze dell’ordine, secondo quanto ricostruito fino ad ora, escludono questa ipotesi.