Il “Maga” tiene a battesimo i giganti del basket gallaratese

Il BasketBall Gallaratese ha scelto l’elegante cornice del museo Maga per lanciare la nuova stagione agonistica: nella serata di venerdì scorso, 14 settembre, la squadra biancoblu che disputerà la Serie C Gold è sfilata sul tappeto rosso posizionato nell’anfiteatro esterno e si è presa gli applausi del folto pubblico che ha partecipato all’evento.

Oltre alla prima squadra, il BBG ha “schierato” tutte le sue formazioni per rimarcare l’attenzione posta verso il settore giovanile: «Credete in noi perché vogliamo solo fare il bene dei vostri ragazzi» ha detto il presidente Thomas Valentino nel corso della serata

non tanto per gli ottimi numeri raggiunti quanto soprattutto in termini di educazione e stile. Vedo quello che il nostro staff fa, non posso che esserne entusiasta, lo saranno anche i ragazzi che vestiranno questa maglia». «Stiamo facendo qualcosa di incredibile – ha proseguito il numero uno della società –

Al microfono si sono alternati il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, alcuni degli sponsor della società (a partire da Luca Germani di Safco, l’abbinamento principale) e – in apertura – la presidente del Maga, Emma Zanella. Con loro anche i vari dirigenti – dal gm Massimiliano Leone a Roberto Galli fino al neo ds Matteo Cucco.

Per quanto riguarda la prima squadra, ecco le parole del neo allenatore, Chicco Sassi: «Sono qui da poco ma l’impatto è positivo: ho trovato persone con tanta passione e voglia di fare. Da parte mia un grande in bocca al lupo a ragazzi e allenatori delle giovanili: spero che il più possibile di loro possa arrivare a giocare in prima squadra».

E proprio dalla compagine gallaratese potrebbe arrivare un volto nuovo per la Openjobmetis di Serie A: il 22enne Christian Gatto, che aveva già partecipato ad alcuni “provini” organizzati da Attilio Caja al palasport di Masnago, potrebbe infatti essere ingaggiato dai biancorossi varesini e aggregarsi a Ferrero e compagni.