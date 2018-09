Malattie delle vie aeree: summer school all’Insubria

Si conclude nel pomeriggio di oggi, 14 settembre, la prima International Summer School dell’Università degli Studi dell’Insubria “UPper and LOwer Airways Diseases” (UPLOAD_2018) diretta dai professori Paolo Castelnuovo, Direttore della Clinica Universitaria Otorinolaringoiatrica (ASST Sette Laghi, Varese), e Antonio Spanevello, docente di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università dell’Insubria.

UPLOAD_2018 interseca conoscenze otorinolaringoiatriche e pneumologiche per migliorare la gestione delle patologie infiammatorie che coinvolgono sia il tratto superiore che inferiore delle vie respiratorie, quali specialmente asma, rinite allergica e rinosinusite cronica.

L’evento ha richiamato in città, nelle sedi dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, medici specializzandi, dottorandi e specialisti in diverse discipline: otorinolaringoiatria, pneumologia, allergologia, immunologia, microbiologia, scientificamente o clinicamente interessati ai disturbi infiammatori delle vie respiratorie. I corsisti hanno assistito alle lezioni frontali tenute dai numerosi docenti della School, specialisti provenienti da tutta Italia e dall’estero (USA, Belgio, Austria, Svizzera), e alla “full immersion” in dissezione anatomica che ha concluso l’evento.

«La Summer School ci permette di parlare e discutere di un tema di grande attualità quale le malattie infiammatorie delle vie aeree (nasali e bronchiali). La presenza di numerosi giovani è stimolante e strategica per il futuro delle discipline mediche interessate all’argomento» sottolinea il professor Spanevello.

«Questo evento non fa altro che rimarcare l’esigenza, più che mai attuale, di una stretta e solida collaborazione multidisciplinare e la necessità di condivisione delle esperienze clinico-sperimentali per ottimizzare la gestione di patologie infiammatorie croniche, ad oggi sempre più frequenti, quali quelle a carico del sistema respiratorio», ribadisce il professor Castelnuovo. «La speranza è che l’alto contenuto scientifico e la presenza di docenti di fama internazionale siano stati in grado di suscitare curiosità ed interesse nei giovani che hanno partecipato all’evento e che il bagaglio acquisito in questi giorni arricchisca la loro pratica clinica».

La soddisfazione espressa da relatori e discenti agli organizzatori dell’evento ha posto le premesse per una futura e più strutturata edizione.

L’Insubria International Summer School è stata organizzata con il patrocinio dell’Accademia Italiana di Rinologia.

Sito: https://upload2018.wordpress.com/.