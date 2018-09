Mastini con “l’attacco diffuso”, anche il Como va KO

Seconda partita e seconda vittoria per i Mastini di John Cacciatore che dopo aver superato il Fiemme concedono il bis in una sfida ancora più attesa, il derby contro il Como.

La modalità con cui i gialloneri hanno sconfitto i lariani è all’incirca la stessa attuata domenica scorsa con i trentini: tante reti a segno e nessun marcatore “multiplo”: 5-3 lo score finale e cinque varesini diversi a bucare la guardia del portiere ospite Tesini. Presto per dire se questo “attacco diffuso” sia davvero un marchio di fabbrica dei nuovi Mastini, ma di certo la possibilità di colpire con tanti uomini differenti è un’arma che può fare molto comodo ad Andreoni e soci.

Che, dopo due gare, si trovano davanti a tutti a punteggio pieno con il solo Bressanone, scusate se è poco. Certo, presto per esaltarsi, ma è comunque giusto essere soddisfatti alla vigilia della prima trasferta, sabato (19,30, diretta Radio Village) ad Alleghe contro le Civette appena sconfitte dal Fiemme per 3-2.

Contro il Como i Mastini (confermato Menguzzato in porta) intanto hanno fatto gara interamente di testa: avanti dopo meno di 5’ con Teruggia, abile a ribadire in gol una respinta del portiere, i ragazzi di Cacciatore hanno raddoppiato con il veterano Sorrenti addirittura in inferiorità numerica al termine di un’azione solitaria

Il Varese ha però pagato dazio alle penalità subendo il 2-1 da Riccardo Ambrosoli con una velenosa deviazione. Prima della pausa però è stato Franchini a ristabilire il +2 giallonero con una bordata a mezza altezza.

Ultimo terzo ancora in altalena, aperto dalla prima e attesa rete giallonera di bomber Perna che poi è entrato anche nell’azione che ha propiziato il quinto gol, quello della sicurezza, messo a segno da Michael Mazzacane. Al Como, che ha avuto il merito di provarci fino in fondo, è rimasta solo la soddisfazione del 5-3 in inferiorità segnato da Luciani allo scadere.

MASTINI VARESE – HC COMO 5-3

(2-0; 1-1; 2-2) RETI: 4’46” (Teruggia (V – Pirro, Grisi), 15’36” Sorrenti (V), 26’45” R. Ambrosoli (C – Salomon), 36’18”, Franchini (V – Privitera, Andreoni), 47’37” Perna (V – M. Mazzacane, Barban), 50’43” Luciani (C – Formentini, Codebò), 53’50” M. Mazzacane (V – Perna, Vanetti), 59’39” Luciani (C).

VARESE: Menguzzato (Bertin); Cesarini, Barban, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi, Belloni; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, Sorrenti, Pirro, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi, Odoni. All. Cacciatore

COMO: Tesini (D’Agate); Codebò, Valli, D. Fusini, Bertin, Gariner, Ricca, Salomon, J. Fusini, Luciani, Formentini, F. Ambrosoli, R. Ambrosoli, Alario, Ricca, Meneghini, Tilaro, Pirelli. All. Malkov.

ARBITRO: Soraperra (Biacoli e Bassani).

CLASSIFICA (2a giornata): VARESE, Bressanone 6; Caldaro 5; Pergine 4; Alleghe, Merano, Fiemme 3; Appiano, Ora, Como 0.