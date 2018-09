Metodo Gordon, dalla teoria alla pratica

Un fine settimana di “Musica per bambini”, dalla teoria alla pratica, secondo il metodo Gordon. Alla presentazione dei corsi ai genitori è dedicata la serata di sabato 29 settembre, mentre domenica 30 settembre largo alle lezioni di prova gratuite per neonati e bimbi sino ai 3 anni di età.

“Musica e lettura: opportunità per una crescita armonica,” è il titolo dell’incontro pubblico rivolto soprattutto a genitori, educatori ed esperti in programma per sabato 29 settembre 2018 dalle ore 20.00 negli spazi di Concerto Studiomusica, in via Marsala 21. Sarà l’occasione per presentare i progetti Nati per la musica e Nati per leggere, grazie alla partecipazione di Anna Cattoretti, musicista fondatrice della scuola, e di un’ostetrica del programma Nati per Leggere (partecipazione libera ma prenotazione necessaria – ingresso fino a esaurimento posti a eventi@musicaperbambini.eu)

Il mattino seguente, domenica 30 settembre, nella nuova sede della scuola “Musica per bambini” presso “H&F and pole emotion”, spazio invece alle lezioni aperte e gratuite di “Musica e movimento” rivolte ai più piccoli: i piccolissimi da 0 a 24 mesi alle ore 10 e alle ore 11 i più grandicelli (24-36 mesi) che potranno sperimentare l’apprendimento della musica secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon. Partendo dal presupposto che il bambino comincia a sentire, e quindi a percepire la musicalità, sin dalla gravidanza.

I corsi proposti infatti riguardano anche il “Cantare in attesa”, per i genitori che aspettano un bimbo, Musica in fasce, per i bambini fino ai tre anni di età e accompagnati da mamma e papà. “Sviluppo della musicalità è invece il corso dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni e “Alfabeto della musica”, per i bambini dai 6 anni in su.

