Mezzo in fiamme sulla pista di Malpensa, ma è una esercitazione

Nella notte tra il 27 e il 28 settembre, all’aeroporto intercontinentale di Malpensa, è stata effettuata la manovra fullscale .

Una esercitazione per testare il lavoro in sinergia di tutti gli enti preposti in caso di emergenza o incidente aereo, come previsto dal P.E.A. Piano di Emergenza Aeroportuale, redatto dal gestore aeroportuale Sea ed emanato da ENAC-Malpensa.

Nello specifico è stato simulato l’incendio di un trattorino destinato al trasporto bagagli, parcheggiato in prossimità di un aeromobile. L’incendio – nello scenario della simulazione – è avvenuto durante l’imbarco dei passeggeri ed il rifornimento all’aeromobile stesso.

I vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, allertati tramite Tam Tam (Tele Allertamento Multimediale) dalla TWR (Torre di Controllo) di Malpensa, sono intervenuti sul posto domando l’incendio e soccorrendo il personale handler e i passeggeri dell’aeromobile.

A seguito della dichiarazione del R.O.S. (Responsabile Operazioni di Soccorso) VVF di “area assicura” sono poi intervenuti i sanitari aeroportuali e il 118 per la prosecuzione della simulazione di incidente, insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia.