Monsignor Comi, i consiglieri nominati dal Comune

Il sindaco di Luino ha provveduto a nominare i due consiglieri della Fondazione Comi di sua spettanza, nelle persone del Dottor Edoardo Duratorre, medico dell’ospedale di Luino e dell’avvocato Gianluca Vissi, esperto professionista del Foro di Varese.

«In attesa della nomina di competenza del Prevosto di Luino – dichiara Pellicini – si sta delineando un Consiglio di Amministrazione di ottimo livello che può contare su diverse competenze professionali, come un medico, un avvocato, un commercialista e un esperto dirigente d’azienda come il Dottor Giorgio Ferri .

Inoltre, i Consiglieri nominati garantiscono anche un sostanziale equilibrio per quanto concerne la loro esperienza politica».

«Questo è assolutamente un bene per la Fondazione che non può e non deve essere espressione di parte».