Nella Shoah ci furono volenterosi carnefici varesini

Franco Giannantoni non è mai stato un allineato, sia come giornalista che come storico. Nei suoi numerosi libri dedicati alla Resistenza ha sempre raccontato luci e ombre di quel periodo, anche a costo di essere “scomunicato” dall’Anpi. La vicenda dell’omicidio dei partigiani Gianna e Neri e dell’oro di Dongo, il tradimento di un partigiano che costò la vita a Walter Marcobi, sono solo due dei tanti libri scritti da Giannantoni che ancora oggi fanno molto discutere. Fresco di pubblicazione è “La Shoah, delitto italiano” (edizioni Amici della Resistenza) libro sulla deportazione e sullo sterminio degli ebrei italiani e varesini.

Giannantoni, perché un libro sulla shoah?

«Perché è stata rimossa, nonostante i vari giorni della memoria e commemorazioni annesse. È stato rimosso il contributo dei volenterosi carnefici italiani nella persecuzione degli ebrei. Furono tanti. Dal punto di vista politico, prefetti, questori e podestà aderirono e trasmisero senza esitazioni gli elenchi degli ebrei ai nazisti. C’è la responsabilità collettiva di una società fatta da solerti impiegati, ferrovieri e carcerieri. Insomma, l’adesione alla repressione fu totale. C’è una testimonianza di Primo Levi che in attesa al Binario 21 alla stazione Centrale di Milano, per essere deportato ad Auschwitz, si rivolse a un carabiniere che controllava i convogli con zelo, dicendogli: “Si ricordi di quello che vede. In questo momento un ladro ha la faccia più onesta di lei».

A Varese cosa accadde?

«Gli amministratori ariani non ebbero un attimo di esitazione nell’individuare e sequestrare i beni ebraici, anzi, alcune famiglie come i Mayer, vennero denunciate da queste persone per impadronirsi dei loro beni. Varese viveva in un clima di antisemitismo diffuso. Non dimentichiamo che a dirigere la “Cronaca Prealpina” di allora c’era Nicolò Giani, il fondatore della scuola di mistica fascista, che dalle pagine di quel giornale condusse una violenta campagna antisemita».

E la comunità ebraica come reagì?

«Nessuno si sorprese perché gli ebrei italiani erano molto integrati, avevano combattuto nella prima guerra mondiale, alcuni erano dei veri e propri eroi. La comunità ebraica varesina non era numerosa, contava circa 163 persone per lo più stranieri che arrivavano dalla Germania, dalla Cecoslovacchia e dalla Russia, per sfuggire alle restrizioni dei loro paesi. In Italia però l’escalation dei provvedimenti razziali fu notevole, ben 189 disposizioni che andavano dall’espulsione degli ebrei dalle scuole e dalle professioni fino al divieto di poter ascoltare musiche di Mendelsohn. Una privazione totale di diritti contro la quale la comunità non potè far altro che organizzarsi. Con l’occupazione tedesca cambia tutto, perché si passa dalla privazione dei diritti alla privazione della vita: gli ebrei sono nemici e stranieri e scatta l’ordine di polizia per il loro concentramento. Il prefetto Giacone di Varese non se la sentì di concentrare gli ebrei nelle colonie di Boarezzo e di Busto Arsizio. Allora prese i primi trenta dell’elenco e li spedì nel campo di Fossoli».

A un certo punto però gli arrivi a Varese aumentarono

«In quegli anni transiteranno tra i 6mila e 7mila ebrei perché le caratteristiche del territorio facilitavano il passaggio dei confini svizzeri, meno impegnativi rispetto a Como e a Sondrio. Il problema era trovare documenti che dimostrassero l’arianità perché altrimenti scattava l’arresto. In provincia di Varese arrestarono ben 2.590 persone, tra cui anche la neo senatrice a vita Liliana Segre che appena tredicenne, con il padre Alberto e i cugini Ravenna, fu respinta ad Arzo in Canton Ticino da un militare svizzero. Il gruppo venne affidato alla guardia di finanza di Saltrio e poi consegnato ai tedeschi. Molti ebrei furono vittime di tradimenti dei passatori, come accadde a Goti Bauer Herskovits che, finita la guerra, prese parte al processo dei suoi delatori. Non c’era però un reato specifico di caccia all’ebreo e così i passatori che tradirono i Bauer e molti altri vennero condannati per truffa e uscirono di galera nel 1946 grazie a un’amnistia».

Che cosa accadrà quando i testimoni diretti della Shoah non ci saranno più?

«Credo che le commemorazioni, come la giornata della memoria, sfumeranno nella banalità per diventare giornate retoriche e patriottarde senza significato. Se pensiamo al 25 Aprile, le istituzioni lo stanno facendo da anni. Purtroppo si continua a prediligere la retorica».

Come si fa a trasmettere ai giovani i valori della Resistenza?

«Bisogna avere il coraggio di raccontare tutto, anche quello che non ci piace perché la Resistenza fu un fenomeno complesso, contraddittorio e ambiguo. Affrontiamo queste tematiche senza sminuire quanto fatto da due piccole brigate partigiane, quella di Walter Marcobi e quella di Renè Vanetti. Il resto di Varese era in ginocchio, una città che ha guardato in modo consenziente quanto avveniva nei confronti di ebrei e partigiani».

È vero che le ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella?

«Sì, è stata una bella sorpresa».

________________________

La presentazione del libro “La Shoah, delitto italiano” si terrà alla libreria Ubik di Varese il 20 settembre alle ore 17 e 30