Il parco giochi diventa “inclusivo”

Un nuovo giardino accessibile a tutti i bambini, anche a quelli con disabilità. È stato inaugurato domenica mattina a Gallarate, in via Bottini, domenica mattina ed è frutto della riqualificazione del vecchio giardinetto, finanziata dal Lions.

I tre Lions Club cittadini (Host, Seprio e Insubria) hanno proposto l’idea del “parco inclusivo” al Comune e nell’arco di un anno l’hanno concretizzata. “All’inizio pensavamo di posizionarne un gioco in vari parchi, poi abbiamo pensato di creato un vero parco inclusivo” ha spiegato il sindaco Andrea Cassani (il Comune facendosi carico dei costi di scavo).

“Ringrazio chi ha iniziato anni fa questo percorso, è un’opera importante perché è il simbolo di quel che i Lions possono realizzare: bisogna puntare a iniziative di grande richiamo perché ci danno grande visibilità e rafforzano la nostra unità”, ha spiegato il Governatore Lions.

“La visibilità non si può scindere dalla continuità nel tempo, non significa occuparsene solo oggi ma fare in modo che sia duraturo nel tempo, tra un anno o dieci anni” ha aggiunto Massimo Palazzi, del Gallarate Host.

In questo senso Luca Colombo, del LeoClub Gallarate, il club lionistico giovanile, ha promesso una attenzione particolare: “Nel nostro piccolo cercheremo di mantenere il decoro dell’area verde, torneremo a controllare di volta in volta”.

Il giardino è da oggi pienamente accessibile a tutti.