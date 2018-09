Parte Eolo Factory, la scuola per assumere 41 ragazzi entro dicembre

Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, continua il percorso di crescita aziendale lanciando il progetto “Eolo Factory” investendo sulla formazione di figure professionali tecniche e commerciali, a supporto dell’impiegabilità sul territoriale locale e nazionale.

Partendo dal quartier generale di Busto Arsizio, infatti, il progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Its Incom della quale Eolo è uno i soci fondatori, sarà esteso anche ad altre località italiane dove Eolo è operativo, per raggiungere un bacino più ampio di candidati e giovani talenti. Il progetto di recruiting si compone di due distinti percorsi professionalizzanti erogati gratuitamente da Eolo, della durata di 300 ore ciascuno (180 ore di formazione in aula e 120 di tirocinio in azienda) e destinati alla formazione di figure tecniche e commerciali.

La formazione in aula sarà tenuta dai professionisti di Eolo, che potranno condividere esperienze e competenze con i corsisti, supportandoli in maniera concreta nella loro crescita professionale. Entrambi i percorsi hanno finalità di inserimento e prevedono l’assunzione all’interno di Eolo, al superamento di un esame finale, in particolare di 18 profili nell’area tecnica e 23 nell’area commerciale entro dicembre 2018.

Eolo Factory è parte integrante del progetto di crescita dell’azienda, che continua ad investire sulla formazione e sulle nuove risorse: dall’inizio dell’anno, infatti, sono state inserite in azienda oltre 95 persone, con l’obiettivo di superare le 160 risorse entro l’inizio del 2019.

Il prossimo 24 settembre parte il primo percorso commerciale, finalizzato alla formazione di figure professionali come specialisti customer-care, venditori e back office commerciali. Le candidature sono aperte a tutti gli over 30 interessati all’ambito della gestione clienti, con conoscenze informatiche di base, appassionati al mondo delle reti e con disponibilità a lavorare anche nei weekend. Immediatamente dopo, il 1 ottobre, partirà invece il percorso tecnico, rivolto ad aspiranti sistemisti network e specialisti help desk esperti di rete radio, over 30, appassionati di tecnologie, con conoscenze informatiche di base interessate al mondo delle reti e con disponibilità a lavorare anche nei weekend.

Le candidature sono aperte e potranno essere valutate anche per gli appuntamenti successivi in programma durante l’anno presso la sede di Busto Arsizio. Tutte le posizioni aperte in EOLO, i percorsi di formazione e inserimento e le news riguardanti la vita lavorativa in azienda, sono contenute nel nuovo sito www.eolo.it/jobs , appena lanciato. Per candidarsi inviare una mail a segreteria@itsincom.it oppure compilare il form online sul sito eolo.it/jobs.