Polpette killer per cani e gatti, “atto incivile e criminale”

Polpette al vetro per far morire dissanguati cani e gatti fra atroci sofferenze.

La segnalazione, fatta verbalmente venerdì scorso al vice sindaco Pinuccia Mandelli è stata estesa ai carabinieri per via del ritrovamento di alcuni bocconi con spezzati all’interno vetri di una lampadina in via Volta, a Cunardo.

All’indice vengono messe le vittime – i cani – sempre per via del comportamento dei loro padroni che non raccolgono le feci o non soggiacciono alle minime norme di buon senso e convivenza civile e che per farsi la guerra usano colpire animali indifesi.

Come il caso della vicina colonia felina di via Matteotti, presa di mira da ignoti che hanno attentato alla vita dei felini, di cui da anni si occupano i volontari di Dimensione Animale Onlus, ma anche il Comune e Ats, soggetti istituzionali che hanno dato seguito ad una campagna di sterilizzazione per ridurre il numero degli animali dai 15 di alcuni anni fa, ai 4-5 di oggi.

«Usare questo genere di violenza contro gli animali è un atto incivile e criminale – spiega il vice sindaco Mandelli – . Purtroppo non è la prima volta che accade, poiché già in passato sono avvenuti episodi analoghi nella zona di via Ariosto, sempre nel centro storico».

L’ultimo caso, appunto quello di pochi giorni fa, potrebbe essere ascritto a dispetti tra vicini di casa che hanno visto gli animali come oggetti del contendere. Un fatto che sarà al centro di indagini per risalire con precisione alle responsabilità.