Portieri di serie A: il calciomercato ballerino

Il colpo Cristiano Ronaldo-Juventus ha catalizzato l’attenzione di tantissimi appassionati di calcio: eppure non sarà certo l’unico di questa estate. Molto si muoverà anche per quanto concerne i portieri dei top club europei.

I trasferimenti di portieri in Italia

L’Italia e la serie A sono sempre state ricche di portieri talentuosi, italiani e non. Anche per la prossima stagione si preannuncia la presenza di numeri uno di un certo livello. Innanzitutto la Juventus, campione d’Italia, ha rinunciato a Buffon che ha accettato la corte del PSG. L’erede del fuoriclasse Campione del Mondo nel 2006 sarà Mattia Perin che è stato acquistato dai bianconeri prelevandolo dal Genoa. In casa Napoli, dopo l’addio di Reina, andato al Milan, Karnezis e il giovanissimo Meret si giocheranno il posto da titolare. Molto probabile che sia proprio l’ex Spal a partire avanti, sostenuto come chioccia dall’esperto greco reduce dalla stagione in Premier al Watford.

Passando invece alla Roma, i giallorossi sono quelli che potrebbero dare inizio ad un vero e proprio valzer di portieri che non riguarderà solo la massima serie. Alisson potrebbe essere confermato ma è chiaro che in caso di mega offerta verrà ceduto. Il Real Madrid lo segue con insistenza, anche se il Chelsea non vuole defilarsi. Dunque molte valutazioni verranno fatte al rientro dello stesso calciatore brasiliano dalle vacanze dopo la deludente esperienza in Russia con la sua nazionale. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma al momento le possibilità che Alisson saluti la Roma non sono bassissime.

Donnarumma pronto ad emigrare?

Un nome che fino a qualche mese fa sembrava dovesse muoversi sul mercato a cifre elevatissime è quello di Gigio Donnarumma del Milan. Il giovane portiere rossonero paga un finale di stagione deludente, culminato con le due pesantissime papere nella finale di Coppa Italia. Eppure molti sono certi che questa estate potrebbe essere quella buona affinché vada via dall’Italia. I rossoneri d’altronde si sono tutelati già da qualche mese con Pepe Reina, giunto dal Napoli. Questo vuol dire che il giovane Donnarumma potrebbe finire sul mercato. Non solo Chelsea, che lo segue con grande attenzione, ma anche altre squadre di Premier. Il Liverpool su tutte, ma non sono da escludere sorprese come il Real Madrid. In attesa di capire cosa succederà al Milan per quanto concerne la sua partecipazione alla prossima Europa League, Mino Raiola inizia a sondare la volontà effettiva dei club di acquistare un calciatore come Donnarumma.

Cosa accadrà nel resto d’Europa?

Che questa sia l’estate del calciomercato portieri, Ronaldo a parte, non sembra essere certo qualcosa di nuovo. Già se ne sono mossi diversi: Buffon è finito al PSG, Leno dal Leverkusen all’Arsenal che lo ha tolto al Napoli. Fino ad arrivare a Perin che si è accasato alla Juventus. Il Real Madrid ha vinto la Champions League ma con la fine del ciclo Ronaldo-Zidane, molto potrebbe cambiare. A partire proprio dal portiere. Keylor Navas non offre più le garanzie di qualche stagione fa e potrebbe salutare o doversi accontentare del ruolo di dodicesimo. Per la porta i madrileni hanno un solo pensiero in testa, ovvero Courtois. L’ex dell’Atletico Madrid vorrebbe salutare il Chelsea per diventare il titolare dei Blancos. Non sarà semplice e molto resterà da capire in base alla volontà del prossimo tecnico dei Blues, Maurizio Sarri. L’alternativa è Donnarumma su cui è finito il Liverpool, finalista dell’ultima Champions League. Il disastro di Karius nella finale ha fatto il giro del mondo: ecco perché Klopp è a caccia di un portiere di livello internazionale che possa difendere la porta.

Altri movimenti per la porta