Puliamo il Mondo 2018: oltre cento volontari per la città

Sono stati un centinaio i volontari che questa mattina si sono dati appuntamento in sei punti diversi della città – dalle Bustecche a Sant’Ambrogio – per “pulire il mondo” e prendersi cura del verde dietro casa.

Galleria fotografica Puliamo il Mondo - Varese 4 di 12

“Un bellissimo risultato – dice la presidente del circolo varesino del Cigno Verde, Valentina Minazzi – anche perché siamo riusciti a coinvolgere tante realtà diverse. Dalle associazioni genitori di Sant’Ambrogio e San Fermo, ai gruppi di cittadini organizzati a Calcinate degli Orrigoni, passando per la Fondazione Piatti e i tifosi de “Il Basket siamo noi”, che hanno ripulito le vetrate del palazzetto”. Un inizio promettente per il progetto Varese Bene Comune, che proprio con Puliamo il Mondo ha aperto ufficialmente le porte alle collaborazioni tra Comune e cittadini per la cura della città.

In provincia, i diversi circoli di Legambiente hanno portato avanti moltissime iniziative, spesso in collaborazione con le scuole per coinvolgere i più piccoli e renderli partecipi della più grande azione di volontariato ambientale del mondo, “Clean up the world”.