Quattro posti di Servizio Civile a Cassano

Anche per quest’anno e fino al 28 settembre è attivo il bando per la partecipazione al Servizio civile universale. Si tratta di un’occasione unica di crescita umana e professionale e di formazione per i giovani cassanesi, specialmente per chi vuole sperimentare una prima esperienza di lavoro.

«Fare esperienze di volontariato in ambito culturale e sociale, magari subito dopo aver conseguito un diploma o anche una laurea, può rappresentare un valore aggiunto ed una opportunità senza pari per entrare in contatto con il profondo senso di cittadinanza attiva e solidarietà sociale» spiegano gli assessori Anna Lodrini e Salvatore Maida.

Il Comune di Cassano Magnago aderisce all’iniziativa ANCI di promozione di questo momento unico per scoprire le proprie potenzialità, ed offre a quattro giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti, la possibilità di effettuare un anno di servizio civile nei settori culturale e sociale.

I volontari selezionati riceveranno una formazione specifica a seconda delle attività previste da ogni singolo progetto e, durante l’anno di Servizio Civile, saranno inseriti in un percorso di crescita personale e professionale, percependo un rimborso spese mensile (433 euro).

Tutti i dettagli relativi ai requisiti, alla modalità di partecipazione e alla modulistica utile sono reperibili sulla Home-page del sito web del Comune (qui).