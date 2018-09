Il ricordo di Christian, papà e autista di bus

Era originario di Cardano al Campo Christian Tiziani, lo scooterista morto sulla Sp1 alle prime luci del giorno di oggi, giovedì 20 settembre.

Quarantenne, lascia due figlie. Christian lavorava come autista alle Autolinee Varesine dallo scorso aprile e per questo si era trasferito nella zona di Varese. I colleghi lo ricordano come una persone affidabile, disponibile e seria, che si era integrata da subito sul posto di lavoro. Faceva base a Bardello e guidava i pulmann extraurbani sulle tratte Varese- Angera – Sesto e Osmate. Lo descrivono come una persona riservata. Aveva due figlie.

Autolinee Varesine porge le condoglianze ai famigliari e ai conoscenti di Christian.

Christian è purtroppo il secondo autista di Autolinee Varesine che muore nel 2018: qualche mese fa era deceduto in Valganna Sergio Pisoni, militante della Lega e appunto da 10 anni in servizio sui bus varesini.