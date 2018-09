Incidente auto-scooter a Groppello, grave il motociclista

Carabinieri, 118 e vigili del fuoco stanno intervenendo a Groppello di Gavirate, sulla Sp1, per un incidente stradale tra un’auto e un motociclo. È successo intorno alle 6.50 del mattino di oggi, giovedì 20 settembre.

(foto d’archivio)

La strada è stata chiusa intorno alle 7.10 per permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi. I soccorritori (sul posto auto medica e ambulanza dell’Sos Valbossa) hanno rianimato sul posto lo scooterista, un uomo di 40 anni: è stato poi portato in ospedale in codice rosso, in pericolo di vita.