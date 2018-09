Il pericolo corre su due ruote: giornata nera per i motociclisti

(immagine di repertorio)

Quella di ieri è stata una giornata nera per i motociclisti sulle strade del Varesotto. Un giornata aperta da un incidente mortale e proseguita con diversi interventi d’urgenza che hanno riguardato altrettanti motociclisti, compreso un bambino di 4 anni.

Il primo incidente è stato quello più grave. Poco prima delle 7, sulla lacuale, a Gavirate, un motociclista di 40 anni, Christian Tiziani, ha perso la vita nello scontro con una macchina.

A Gallarate è andata molto meglio ad un ragazzo di 15 anni, che poco dopo le 8 in via per Castelnovate con il suo scooter si è scontrato con una vettura, riportando per fortuna solo lievi ferite. Per lui accertamenti in codice verde all’Ospedale di Gallarate.

Alle 10.40, sempre a Gallarate, un uomo di 34 anni è caduto dalla moto in via Giotto. Anche per lui ricovero in codice verde al Pronto soccorso di Gallarate.

Poco dopo le 18, a Castellanza, a finire sull’asfalto è stato un motociclista di 57 anni, coinvolto in uno scontro con un’auto in via Nizzolina. Soccorso dalla Croce Rossa di Busto rsizio è stato trasportato all’Ospedale di Castellanza.

Un ragazzo di 15 anni la vittima di un incidente avvenuto a Caravate attorno alle 18.20 in via XXV Aprile. Caduto dalla moto è stato soccorso e portato all’Ospedale di Angera.

Sono giovani anche i protagonisti di un altro incidente in moto avvenuto ad Arcisate poco dopo le 19: un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 18, finiti a terra in via Varese. Per loro si sono aperte le porte del Pronto soccorso dell’Ospedale di Varese, ma fortunatamente con un codice verde.

Poco prima delle 20.30 ancora una caduta dalla moto, questa volta a Castiglione Olona, in via Diaz. Ferito in modo non grave un ragazzo di 18 anni.

Il “motociclista” più giovane della giornata a finire in ospedale è stato un bimbo di 4 anni, sbalzato dalla moto cui la nonna l’aveva fatto sedere. Il singolare incidente è accaduto a Gallarate nel pomeriggio.