Arcisate, torna la Randonnée solidale: sport e sostegno alla ricerca sulla SLA

Sono aperte le iscrizioni alla 6a edizione della Randonnée Arcisate, in programma domenica 28 giugno tra le valli del Varesotto. L’evento ciclistico, organizzato dalla Asd Arcisate, unisce sport e solidarietà con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La manifestazione si svolgerà a pochi giorni dalla Giornata mondiale sulla SLA (21 giugno) e contribuirà alla raccolta fondi per Fondazione AriSLA, impegnata dal 2008 nel finanziamento di progetti scientifici dedicati alla malattia.

Alla base dell’iniziativa c’è anche una storia personale: quella di Daniele Bongiorno, ideatore della randonnée e membro della società organizzatrice, a cui sei anni fa è stata diagnosticata la SLA. Il ciclismo, racconta Daniele, lo ha aiutato ad affrontare il percorso della malattia, trasformando l’evento in un’occasione concreta per dare speranza alla ricerca.

Dopo i circa 400 partecipanti dell’edizione 2025, anche quest’anno è attesa una buona affluenza. Tra i gruppi presenti ci saranno il Team AriSLA e il Gemini Team di Abbiategrasso, da anni attivi nella promozione della solidarietà attraverso il ciclismo. Le iscrizioni sono già aperte online sul sito Endu e resteranno disponibili fino alle ore 12 di giovedì 26 giugno. La quota è fissata a 20 euro fino al 26 giugno (25 euro il giorno stesso) e comprende il pacco gara. Al termine della giornata è previsto un pasta party aperto anche ad accompagnatori e familiari, oltre alla premiazione delle società più numerose.

Il percorso partirà da Velmaio di Arcisate e attraverserà (per circa 90 chilometri di lunghezza) alcune delle valli più suggestive della provincia – Valceresio, Valganna, Valcuvia e Valtravaglia – con passaggi tra salite panoramiche, borghi e tratti ciclopedonali immersi nel verde. Tra le novità del 2026, anche un tracciato dedicato a e-bike e mountain bike di 30 chilometri. La partecipazione è aperta ad atleti maggiorenni in possesso di certificato medico agonistico per il ciclismo, tesserati o non tesserati.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 339 4311961 (Giovanni) e 348 5620224 (Fabio), attivi dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21.