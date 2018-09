Nuovo sciopero di Ryanair, almeno 190 voli a rischio

Ancora uno sciopero per Ryanair, la compagnia low cost al centro di una vertenza in tutta Europa animata dal personale, ma in particolare dai piloti.

La prossima astensione è prevista per la giornata di venerdì 28 settembre. Una protesta di 24 ore, a partire da mezzanotte, che coinvolgerà il “cabine crew” della compagnia aerea in tutta Europa.

La mobilitazione imitazione riguarda Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Belgio e Italia, dove lo sciopero è stato proclamato con il sostegno della Cgil e della Uil (i Paesi interessati erano già stati al centro di scioperi nei mesi scorsi). In Italia e Paesi Bassi l’astensione riguarda piloti e personale di cabina, negli altri tre Paesi invece solo il personale di cabina.

Si parla di circa 190 voli cancellati, ma non c’è ancora una data precisa.

“Ci scusiamo sinceramente con I nostri clienti colpiti da questi scioperi non necessari” ha scritto per mail Kenny Jacobs, marketing officer della compagnia, specificando che – nella visione di Ryanair – l’azienda ha fatto tutto il possibile per evitare l’astensione dal lavoro. Il personale chiede soprattutto che Ryanair applichi il contratto collettivo di lavoro dei Paesi in cui opera, anziché quello irlandese (meno favorevole ai dipendenti).

Dopo gli scioperi d’agosto, Ryanair aveva accelerato le trattative con i piloti nei diversi Paesi, tra cui l’Italia, dove si è arrivati a una prima forma di accordo e di riconoscimento delle sigle sindacali che organizzano i piloti. Nei giorni scorsi ha chiuso un accordo in extremis che – in aggiunta ad Anpac e Anpav (sindacati autonomi) – ha visto la condivisione anche della Cisl. Ma non delle altre sigle confederali, che sostengono lo sciopero.