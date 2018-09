“Seleggo”, un amico della dislessia

L’amministrazione comunale di Casorate Sempione – Assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con l’Istituto comprensivo ‘Toscanini’, promuove un convegno dedicato alla dislessia e al progetto Seleggo del Lions

Appuntamento giovedì 13 settembre 2018 nella Sala Consiliare ‘Laura Prati’, Via De Amicis 3 – Casorate Sempione

I sessione: ore 17.00-18.30: formazione riservata ai soli docenti dell’IC ‘Toscanini’

introduzione della Dirigente Maria Elena Tarantino

Lions Alfonso Iorno: Presentazione del Progetto Lions “Seleggo”

Lions Paolo Colombo: “Seleggo 2.0”, evoluzione di “Seleggo”

II sessione: ore 18.45-20: conferenza aperta a tutti gli interessati

saluti del Sindaco Dimitri Cassani e introduzione della Dirigente M.E. Tarantino

Lions Alfonso Iorno: Presentazione del Progetto Lions “Seleggo”

Lions Paolo Colombo: “Seleggo 2.0”, evoluzione di “Seleggo”

Relatori:

Lions Paolo Colombo, presidente di “Seleggo”

Lions Alfonso Iorno, vicepresidente di “Seleggo”

RIFERIMENTI – INFORMAZIONI:



https://www.facebook.com/seleggo/



Seleggo Onlus, via Pietro da Cemmo 8, 20155 Milano – contattaci@seleggo.org

Seleggo è una Onlus creata dai Lions italiani allo scopo di aiutare le persone dislessiche nella lettura e nello studio, fornendo materiale e supporto informatico all’attività didattica. Nasce da una collaborazione fra i Lions e l’Istituto Medea – La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lecco), istituto di ricerca specializzato nella neuropsichiatria infantile, che ha definito le linee guida per mettere a punto uno strumento compensativo per la Dislessia, che aiuti nella lettura del testo scolastico trasformato con caratteri speciali e con l’ascolto della voce ottenuta con la sintesi vocale.

I Lions hanno il compito di sviluppare lo strumento informatico sostenendone le spese, di costruire e gestire la diffusione in tutta Italia e in alcuni paesi esteri, di propagandarne l’uso e di mantenere elevato il livello di efficienza del sistema.

Lions Paolo Colombo è il Presidente di Seleggo, Maria Luisa Lorusso è la Responsabile servizio neuropsicologia dei disturbi di apprendimento, Mariangela Curioni è la Psicologa Medea per il supporto Seleggo nelle Scuole dell’IRCCS Medea.

INFO ORGANIZZATORE:

Comune di Casorate Sempione (VA)

Ufficio Cultura, tel. 0331-295052 – int. 213

eventi.casoratesempione@gmail.com

riferimenti: dr. Anna Cattoretti