Si ribalta con il muletto e rimane incastrato, ferito un operaio

Lo hanno trovato incastrato sotto ad un muletto, ribaltato in un prato a pochi metri dalla Sp3 nel tratto di Cantello. È questa la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori che sono arrivati per aiutare l’uomo che è rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo mezzo.

Galleria fotografica il muletto si ribalta a Cantello 4 di 5

È successo poco prima delle 17. L’operaio, un uomo di 41 anni, stava percorrendo una strada bianca che corre parallela alla provinciale quando -per cause che ancora non sono chiare- il muletto che stava guidando è finito fuori strada. L’uomo e il mezzo sono caduti dalla riva che delimita la strada, finendo la corsa riversi su un fianco.

Sul posto sono così arrivati i soccorritori di un’ambulanza e un’automedica, oltre al personale di vigili del fuoco, carabinieri e Asl. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi: è in codice giallo.