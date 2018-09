“Sindaco, ricompro io la bandiera”

Il cittadino – e nostro lettore – Gianluca Balanzoni non può vedere la bandiera di Varese malandata, che sventola da diversi giorni sulla torre civica di piazza Monte Grappa. E rivolge un appello al sindaco, offrendosi di contribuire.

Ecco il messaggio, mandato alla segreteria del sindaco

Sig. Sindaco,

Mi permetto di scrivere la presente perchè vedere la bandiera in questo stato, simbolo della nostra città, fa male al cuore.

Non so se il problema sia già stato affrontato, però credo che questa bandiera trasmetta un senso di trascuratezza che di certo non appartiene alla nostra città.

Sono un piccolo imprenditore e Varese mi ha dato tanto, mi offro quindi di acquistare una nuova banidera e donarla alla città, per sostituire quella attuale.

Nel caso fosse possibile mi sentirei onorato, mi faccia solo sapere le misure e provvederò io a mettermi in contatto con qualche azienda del settore