Bandiera sulla Torre Civica, tutto quello che c’è da sapere

La questione della bandiera stracciata sulla torre civica, e l’offerta da parte di un lettore di sostituirla, ci ha incuriositi: cosa succede lassù, sul pennone della torre civica, per usurare cosi la bandiera? E quanto è impegnativo sostituirla? Abbiamo girato queste domande all’assessore competente, Francesca Strazzi, che si occupa della sostituzione della bandiera per la sua delega alla logistica.

«Innanzitutto, ringrazio per il cittadino per il pensiero: in realtà, appena ci siamo accorti che la bandiera era stracciata, è partito l’ordine per la sua sostituzione e per una bandiera nuova» spiega l’assessore.

Anche perchè l’usura di quella bandiera è fortissima, e la sua sostituzione pressocchè continua: così, il comune ne ha “sempre pronta” una nel caso si stracci. Tant’è vero che «l’ordine che abbiamo fatto non è per la bandiera che la deve sostituire, che c’è già, quanto per una nuova bandiera di scorta» spiega. La durata media di quella bandiera, infatti, è di soli tre mesi: «In periodi con poco vento, siamo arrivati a sostituirla dopo quattro. Ma è più probabile sostituirla dopo soli due mesi».

Inoltre, la sua sostituzione comporta delle complessità: «Di fatto, è in grado di sostituirla un solo tecnico specializzato, tra quelli comunali, perchè il cambio della bandiera non avviene all’interno ma all’esterno, sul pennone, e ci si deve anche un po’ sporgere per riuscire a posizionarla – spiega Strazzi – Quindi, chi se ne occupa deve essere solo capace di farlo, ma deve anche essere idoneo fisicamente a farlo: niente vertigini, niente problemi di pressione».

La bandiera che vediamo sventolare dalla torre civica, poi, ha una dimensione notevole: quattro metri per sei. «E’ la nostra bandiera più grande – spiega – quelle sui pennoni dei palazzo Comunale sono grandi due metri per tre, che è già più grande di una bandiera standard, quelle che sono sulle scuole per esempio, che sono grandi un metro per due metri e venti».

Per tutti questi motivi, non è cosi semplice pensare di issare tre pennoni per mettere sulla torre civica le tre bandiere – di Varese, d’Italia e d’Europa – come qualcuno aveva auspicato. E’ possibile invece – come già è successo in occasione della festa della Repubblica – che in alcune date di festività nazionali sventoli per qualche giorno la bandiera tricolore: un’ordinanza di Giunta dell’anno scorso, stimolata dal vicesindaco Zanzi, di cui molti si ricorderanno, ha definito l’anno scorso i momenti in cui issare, su quello stesso pennone, la bandiera italiana: si tratta di alcune festività nazionali e la ricorrenza della battaglia di Biumo.

Più precisamente il 7 gennaio (Festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 9 maggio (Giornata d’Europa), 26 maggio (Battaglia di Varese), 2 giugno (Festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d’Italia), 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite), 4 novembre (Festa dell’Unità nazionale).