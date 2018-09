Sopralluogo Anas al ponte di Colmegna

I ponti della provincia di Varese sorvegliati speciali anche dai lettori, molti dei quali, anche prima della tragedia di Genova si interrogavano sulle condizioni di alcune strade.

Come il caso del ponte di Colmegna, nel Luinese, lungo la strada statale 394: già un anno fa sui social giravano scatti di un ponteggio posto sotto la sede stradale.

Un fatto che destò preoccupazione fra gli amministratori tanto che il sindaco di Luino Andrea Pellicini già nell’estate 2017 scrisse ad Anas per chiedere conto della situazione ricevendo già allora rassicurazioni: “Non ci sono rischi”.

Quindici giorni fa, però, Pellicini inviò una nuova missiva alla direzione Nord Overst si Anas, e per conoscenza alla prefettura di Varese, con l’intento di chiedere ulteriori esami sulle condizioni del ponte di Colmenga.

«Ieri (giovedì ndr) ho ricevuto la telefonata dell’ingegner Dino Vurro, direttore Responsabile Coordinamento Territoriale Nord Ovest che mi avvisava del sopralluogo che verrà condotto dai tecnici nella giornata di oggi, venerdì. Un sopralluogo a cui parteciperanno sia i tecnici di Anas, sia quelli del comune di Luino e non solo sul ponte di Colmegna, ma anche su quello che collega Luino a Germignaga, sul Tresa, dove ci sono i semafori».

Questo ponte lo si incontra all’ingresso della città viaggiando dalla Valcuvia, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco. Un’arteria importante che sovente, durante i periodi di forti piogge viene interdetta al traffico a titolo preventivo per i livelli di piena del fiume e i relativi volumi d’acqua che premono contro la struttura.

«Il risultato dei controlli sulle opere ci verranno consegnati entro la fine della prossima settimana sotto forma di relazione tecnica», conclude il sindaco Andrea Pellicini.

Ieri un nostro lettore ha inviato tramite facebook una serie di scatti che riprendono le condizioni del ponte – quello di Colmegna – sia in merito al manto stradale (nella foto sopra), sia nella parte sottostante, dove sono presenti ponteggi visibili anche dal lago.