Viadotti sulla 394, Anas annuncia i lavori

L’anno scorso preoccuparono l’opinione pubblica le foto girate su facebook e scattate dal lago che ritraevano le condizioni di alcuni viadotti lungo la strada statale 394 tra Luino e Maccagno con Pino e Veddasca (immagine di repertorio).

Oggi Anas ha annunciato nel corso di una riunione coi sindaci del territorio tenutasi in Provincia lo stanziamento di importanti fondi – si parla di diversi milioni di euro – per intervenire sui viadotti con opere che verranno ricomprese in cantieri della durata di due anni.

Il traffico verrà regolato con impianti semaforici a senso alternato.