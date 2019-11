Statale del lago, posati i sensori anti traffico

Da ieri, venerdì, è operativo il nuovo sistema capace di rilevare la coda in ingresso in direzione Luino, con il conseguente adeguamento dei tempi semaforici lungo la strada statale 394.

Sulla lacuale, come è ben noto sono in corso lavori di ristrutturazione e parziale rifacimento dei viadotti per conto di Anas, società che gestisce la strada.

La posa dei sensori è il compimento di un impegno che si era preso la ditta esecutrice dei lavori, a seguito dell’incontro avvenuto alla presenza del prefetto Enrico Ricci lo scorso 30 ottobre.

«Ora bisognerà verificare concretamente la loro entrata in funzione, anche se va detto che in tutto questo mese di novembre non si sono mai creati momenti di particolare criticità», commenta il sindaco Fabio Passera.

Di fatto il sensore consiste in una sonda nell’asfalto (foto sopra) che “sente”, se un’auto le si ferma sopra per più di 5 secondi, dopodiché interviene comandando il semaforo.

