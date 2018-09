Una targa al Campo dei Fiori per Giovanni Ambrosetti

Con due iniziative, la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino vuole ricordare due grandi amici: Daniele Chiappa e Giovanni Ambrosetti (nella foto). La prima si svolgerà sabato 22 settembre 2018 a Lecco e il titolo è “Daniele Chiappa 10 anni dopo: parole e immagini”; un incontro con la presenza delle istituzioni, dei vertici del Soccorso alpino e dei tanti amici che hanno vissuto accanto a Daniele. Seguirà una giornata, domenica 23 settembre, ai Piani Resinelli, con salita in Grignetta e un ricco programma.

L’altro evento invece è dedicato a Giovanni Ambrosetti e si svolgerà a Varese il 7 ottobre, alle 11:00, con la cerimonia di posa di una targa commemorativa in ricordo di un uomo, guida alpina e istruttore nazionale del Cnsas, che ha lasciato il segno.

La XIX Delegazione Lariana ha vissuto diversi momenti drammatici negli ultimi anni e le manifestazioni in programma hanno l’intento di dare valore alla generosità di due uomini che non ci sono più, per ringraziarli ancora una volta.