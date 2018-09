Teatro, musica e aperitivo a Villa Calderara, con Giovani in villa

Teatro, riuso, musica e un aperitivo insieme. È l‘evento “Giovani in Villa” che si terrà sabato 22 settembre, dalle ore 18, a Villa Calderara, in via Montecassino 75 Gallarate

I progetti Stare a Galla e Musicalmente in Villa, finanziati da Fondazione Comunitaria del Varesotto, nascono con lo scopo di costruire “uno spazio” in cui coinvolgere ragazzi e ragazze attraverso la sperimentazione di attività musicali, la pratica di laboratori di gruppo, la partecipazione a competizioni sportive o eventi letterari. Lo promuovono insieme 4exodus cooperativa sociale, Associazione AISLO Sviluppo Locale, Naturart Cooperativa Sociale, Coretto San Paolo – More than Voice. L’obiettivo è quello di favorire l’aggregazione tra i ragazzi, lo sviluppo di legami sociali e la cooperazione, coinvolgendo persone di età diverse al fine di ridurre gli ostacoli comunicativi o emotivi tra le generazioni, i cui interessi a volte possono non collimare.

Così facendo si vuole stimolare l’autostima e il protagonismo dei giovani nella vita della propria città, rendendoli più consapevoli delle loro capacità ed abilità.

Il progetto è partito nel mese di ottobre 2017 con diverse attività settimanali quali il laboratorio teatrale e il laboratorio del riuso. Successivamente ad aprile è stato organizzato il corso di percussioni in Villa Calderara, che ha coinvolto ragazzi dai 12 ai 24 anni e che poi si è concluso con il Camp Rock di fine Giugno, dove diverse band della zona hanno suonato per due giorni, alternando generi musicali molto diversi. Il 17 giugno di quest’anno, si è poi svolto il primo torneo multisportivo all’oratorio Centro della Gioventù, che ha visto coinvolti circa trecento ragazzi, che si sono sfidati a calcio, pallavolo e a basket 3 vs3, accompagnati da musica di band giovanili e dalle esibizioni di footbal a cura di Gteam Gallarate.

In occasione del S. Patrono di Gallarate, il 25 luglio, i ragazzi e le ragazze di Giovani a Galla si sono esibiti in Piazza della Libertà (nella foto sopra), dando un piccolo anteprima dell’evento che vedremo il prossimo sabato in Villa Calderara.

Per cui appuntamento per “Giovani in Villa” il 22 settembre, dove prenderanno vita i laboratori realizzati durante l’anno: teatro, musica e riuso, nella splendida cornice del parco di Villa Calderara in Gallarate.

Tra parole, musica e arte, i ragazzi racconteranno storie che li hanno incuriositi, che hanno generato emozioni ed empatie, prendendo ispirazione dalla letteratura, dalla musica e dalla quotidianità della vita. L’evento si svolgerà dalle ore 18 in Villa Calderara a Gallarate, al temine del quale verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Sarà un momento per raccontare il percorso fatto insieme ai ragazzi fino ad oggi e per dare avvio alle nuove attività dell’anno 2018/2019. Tutti i ragazzi dai 15 ai 25 anni interessati a partecipare sono invitati a non mancare!

Per info: giovaniagalla@gmail.com – 3408565803