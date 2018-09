A teatro per parlare di Alzheimer con un sorriso

Oggi, venerdì 21 settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer, si chiude la manifestazione Alzhiamoci 2018 promossa e organizzata da 3SG Camelot , con uno spettacolo teatrale, una commedia dialettale in tre atti presentata dalla Filodrammatica Bellanese Amici del Teatro Bellano, dal titolo “El maa de la vegiada”.

Lo spettacolo, che ha il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate, si terrà presso il Teatro del Popolo di Gallarate alle ore 21,00 e sarà l’occasione per ricordare che in mezzo alle tante difficoltà che la malattia di Alzheimer comporta, c’è anche spazio per il buonumore e che un sorriso e la vicinanza dei propri affetti è spesso la cura migliore.

«Un modo diverso per affrontare il tema dell’Alzheimer – ricorda il Presidente di 3SG Dott. Giacomo Peroni -con uno spettacolo che vuole incantare, far riflettere e commuovere, strappandoci immancabilmente un sorriso».

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è gratuito.