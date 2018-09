Torna #inbiblioteca, incontri speciali alla biblioteca Civica

A partire da domenica 16 settembre 2018 la Biblioteca Civica di Varese torna ad animarsi di una serie di iniziative, adatte a tutte le età e con entrata gratuita: torna infatti, dopo il successo dell’edizione estiva, la rassegna #INBIBLIOTECA.

Il programma prevede otto incontri organizzati dal Comune di Varese in collaborazione con diverse realtà culturali della città: Gingkoyoga, Coopuf iniziative culturali, centro di formazione musicale CFM; Wg Art.it, Comicarte Varese e la Società cooperativa Musica per Varese.

La prima edizione del progetto #INbiblioteca ha registrato un importante afflusso di pubblico che ha partecipato attivamente ai 12 incontri organizzati: più di 500 persone, di tutte le età, hanno preso parte alle iniziative proposte, accogliendo la novità di una Biblioteca aperta a diverse attività e iniziative.

Particolarmente apprezzato l’appuntamento di giugno svolto all’aperto, nei giardini antistanti la biblioteca: una presentazione al tramonto “en plein air” dove il pubblico ha potuto assistere all’evento comodamente seduto su plaid e cuscini. «Vincente si è rivelata anche la collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, che si dimostrano ancora una volta essere preziose alleate per le proposte culturali dell’Amministrazione e linfa vitale per la città».

«Continua il rilancio della Biblioteca di Varese – ha spiegato Enzo Laforgia, presidente della Commisione Cultura del Comune di Varese – Un rilancio iniziato con le aperture straordinarie domenicali e proseguito attraverso la collaborazione stretta con le realtà locali per rendere la Biblioteca uno spazio in cui possano svilupparsi linguaggi nuovi, sperimentali, diversi e più contemporanei anche per un pubblico che normalmente non frequenta la Biblioteca».

Il programma autunnale prevede oltre a una nuova serie di incontri, anche una novità: un concerto per bambini e famiglie organizzato dal Civico Liceo Musicale di Varese.

IL PROGRAMMA DI #INBIBLIOTECA

16 SETTEMBRE

Cammini #INbiblioteca: Il cammino spirituale in quattro diverse tradizioni religiose – quattro studiosi di buddhismo, islam, induismo e cristianesimo parlano della loro storia di vita nella fede – dalle 17.30

18 SETTEMBRE

Novità editoriali #INbiblioteca: “Il maschio sgomento” . Un libro sul pregiudizio dei pregiudizi: quello sulla donna e la sua presunta inferiorità. La giornalista Cristina Bellon intervista l’autore Roberto Finzi – dalle 19.00

7 OTTOBRE

Nuovi linguaggi #INbiblioteca: L’arte del Rap, Laboratorio a cura di Fabio Kaso. Dalle 16.00

14 OTTOBRE

Nuovi linguaggi #INbiblioteca: Come fare del fumetto un lavoro, incontro con Mattia Surroz. dalle 16.00

28 OTTOBRE

Cammini #INbiblioteca: “Contare i passi. Dai Pirenei all’Oceano sul Cammino di Santiago” . Il Direttore di VareseNews, Marco Giovannelli intervista l’autrice Carla De Bernardi. Dalle 16.00

11 NOVEMBRE

Contaminazioni #INbiblioteca: Disney World, il concerto. Dalle 15.00

18 NOVEMBRE

Nuovi linguaggi #INbiblioteca: L’arte del Rap, Laboratorio a cura di Fabio Kaso. Dalle 16.00

25 NOVEMBRE

Nuovi linguaggi #INbiblioteca: Street art tra arte urbana e gallerie d’arte. In dialogo con la storia. Dalle 17.oo