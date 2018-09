Ultimo giovedì in centro della stagione a ritmo di musica

Vieni in centro il giovedì sera, il tradizionale appuntamento organizzato, nell’ambito di Busto Estate, dall’Amministrazione con la collaborazione del Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e associazioni del territorio, si conclude giovedì 13 settembre.

In programma l’esibizione live del gruppo musicale Hard Rock “X-Plicit”, organizzata da Comunità Giovanile in occasione dell’inizio della nuova stagione, in programma in piazza Santa Maria, dalle 21.00.

Si ricorda inoltre che, alle ore 20.00, presso il Museo del Tessile, avrà inizio la 17° edizione del festival interceltico Busto Folk, a cura di Gens D’Ys. L’evento, caratterizzato da musica, danza, cultura, arte, teatro, sport, animazione, giochi, artigianato a tema interceltico, oltre a una serie di appuntamenti sulle tradizioni bustocche, continua fino a domenica 16 settembre. Il programma della serata di apertura prevede dalle ore 21.00 la festa a ballo irlandese con l’intrattenimento musicale della “Paul McKenna band” (qui tutte le info sul BustoFolk).