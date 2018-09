Violenza sessuale ai danni di una minore, indagano i carabinieri

Una violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 16 anni si sarebbe consumata nella sera di domenica in un sottopassaggio di una stazione del Basso Varesotto.

La notizia è stata confermata dai Carabinieri di Saronno guidati dal capitano Pietro Laghezza che, però, non ha voluto rivelare ulteriori dettagli. L’indagine è condotta sal sostituto procuratore bustocco Chiara Monzio Compagnoni che l’ha affidata ai militari saronnesi.

L’aggressore l’avrebbe obbligata a seguirlo in un luogo appartato sotto la minaccia di un coltello. Lì l’avrebbe costretta ad atti sessuali, per poi fuggire. Soccorsa da alcuni passanti, la sedicenne è stata accompagnata in ospedale.