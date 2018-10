Al via i corsi di teatro del Periferico (per tutte le età)

Ripartono i corsi di Teatro Periferico presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. Attiva dal 2008, la scuola del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, diretta da Teatro Periferico, conta oggi tre corsi: bambini, giovani e adulti.

La scuola si prefigge di trasmettere agli allievi gli strumenti principali del sapere teatrale (espressività corporea e vocale, ascolto, relazione, improvvisazione, elementi di giocoleria), per giungere alla costruzione di uno spettacolo, inserito nella stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. Obiettivo indiretto dell’esperienza è quello di educare al gusto e alla bellezza del fare artistico. Anche quest’anno i corsi cominceranno in autunno (prima data 16 ottobre) e termineranno a fine aprile 2019. Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia di trova in Via IV Novembre, 4.

PROPOSTA DIDATTICA

2018/2019:

corso Adulti

martedi 16 ottobre

orario: dalle 20.30 alle 22.30

conduttore: Dario Villa

corso Giovani

martedi 16 ottobre

orario: dalle 18.00 alle 20.00

conduttore: Dario Villa

corso Bambini

sabato 3 novembre

orario: dalle 15.00 alle 16.30

gratuito

conduttore: Paola Manfredi

Per informazioni e iscrizioni: info@teatroperiferico.it