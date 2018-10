Alessandro Casarin nuovo direttore della Tgr Rai

Dopo un mese di interim è passato ai pieni poteri. Alessandro Casarin è il nuovo direttore della Testata Giornalistica regionale della Rai.

Nato a Somma Lombardo nel 1958, ha iniziato l’attività di giornalista nel 1983 presso il quotidiano La Prealpina di Varese, dove è rimasto per quattro anni. Nel 1987 è entrato in Rai come redattore presso la sede regionale della Lombardia dove, cinque anni più tardi, è stato promosso caposervizio nella redazione Politica e Istituzioni. Nel 1997 vicecaporedattore e nel 1999 caporedattore della redazione Attualità. Nell’aprile 2016 viene nominato vicedirettore di Rai News, su proposta del direttore Antonio Di Bella.

Il 1º ottobre 2018 assume la direzione ad interim della Testata Giornalistica Regionale, subentrando al responsabile dimissionario Vincenzo Morgante.