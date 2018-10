Alla Canonica un concerto per ricordare la Grande Guerra

A Brezzo di Bedero, grazie al recente recupero voluto dall’Amministrazione Comunale e reso possibile dall’aiuto dei numerosi volontari, si possono rivivere le sensazioni del periodo bellico attraverso la scoperta delle postazioni fortificate della Frontiera Nord- Linea Cadorna che stanno ritornando a nuova vita riemergendo dalla boscaglia dove vi erano rimaste nascoste per decenni.

E’stato creato un percorso suggestivo nei boschi tra storia e natura, una camminata attraverso un anello che si chiude congiungendosi con un’altra epoca storica, quella della Canonica di Brezzo di Bedero, che come un antico guardiano sovrasta le postazioni difensive e il Centro storico del Paese.

Ed è proprio qui, nella Canonica medioevale che il 9 di novembre, il Coro della Citta’ di Luino si esibirà dando continuità agli eventi organizzati in quest’anno sul territorio, con un concerto dal Titolo “Concerto nel Centenario della Vittoria”.

«Avvolti in questo clima suggestivo, in una location rinomata in tutta Europa per le stagioni musicali che si ripetono da 45 anni, si potranno ascoltare le splendide voci dei 27 componenti del coro, rivivendo gli stati d’animo che hanno provato migliaia di giovani al fronte in un epoca cosi diversa ma non cosi lontana.

L’Amministrazione Comunale, il Gruppo Alpini di Brezzo di Bedero, i volontari di Noi della Cadorna e il Coro Citta’ di Luino saranno lieti di ospitarvi», spiega Dario Colombo consigliere comunale delegato al turismo