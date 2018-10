All’Alpe Devero è arrivata la prima neve

E’ arrivata la prima neve. Questa mattina, lunedì 29 ottobre la località di Riale, in alta Val Formazza, in alto Piemonte si è svegliata sotto la neve così come si segnalano precipitazioni all’Alpe Devero, località turistica nell’Ossola, in provincia di Verbania. A pubblicare le foto l’account instagram Lagomaggiore_channel.