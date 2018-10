Apre la “scuola delle mamme” per imparare e conoscersi

Inizierà, il prossimo 22 ottobre, presso la sede della Associazione GIRASOLE , via De Amicis 3, a Casorate Sempione e condotto da alcuni volontari, il corso di lingua italiana per stranieri.

Organizzato per rispondere alla norma legislativa che prevede la certificazione di lingua A2 per i richiedenti di permessi di lungo soggiorno, ha quest’anno una sfumatura diversa, perché si rivolge prevalentemente alle donne.

Sono le donne, la chiave per promuovere lo scambio di idee, opinioni tra la propria cultura di origine e quella altrui . Fornire loro gli strumenti linguistici per capire, esprimere e spiegarsi, porta alla costruzione di una integrazione fatta di rispetto, attenzione e uguaglianza.

La sede apre alle 8.30 del lunedì e del mercoledì. Una mezz’ora per salutarsi, per riscaldarsi con una tazza di té inglese o arabo, o una di caffè (questo italiano). C’è tempo, in questa prima mezz’ora anche per imparare una filastrocca o una ninna nanna da sussurrare ai nostri figli. In quale lingua? In tutte le lingue del mondo, o perlomeno, in quelle delle donne che frequenteranno.

Le lezioni cominceranno alle 9.00, fino alle 10.30. A fine anno, con l’esame di italiano , si certificheranno le competenze acquisite.

Il corso è gratuito. Per iscriversi è sufficiente telefonare al n 3460113302 o via mailgirasolecasorate@libero.it