Best Bar 2018, la diretta della giornata

E’ stato un cammino lungo dalle prime segnalazioni fino alla chiusura dell’ultima votazione. Oggi, lunedì 22 ottobre, è la giornata del gran finale per Best Bar 2018, il concorso di VareseNews in collaborazione con ForBar e Moka Sir’s. Proprio a ForBar vi proponiamo la diretta della giornata, che si concluderà con le premiazioni verso le ore 17.30.

Potrete partecipare alla diretta commentando live e interagendo con l’hashtag #BestBar2018

Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI