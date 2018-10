Stop alle votazioni. La finalissima per il concorso Best Bar 2018 è terminata. Il concorso che Varesenews e gli sponsor Forbar e Moka Sir’s hanno indetto per determinare i migliori bar della provincia di Varese ha ora un vincitore. Anzi, tre.

Sì, perché fin da subito Best Bar si è suddiviso in tre categorie: bar con la miglior colazione (vinta da Bacilieri a Marchirolo), bar con la miglior location (vinta da Villa Magnolia di Malnate) e, la categoria più importante, quella del miglior bar in assoluto.

Volete sapere il vincitore? È ancora presto per dirlo, ora dovranno essere sommati i voti del sondaggio online a quelli della nostra pagina Facebook e alle cartoline arrivate per posta.

Si perché Best Bar è un concorso che si è composto di un sistema di partecipazione molto ampio. Prima abbiamo chiesto ai lettori di Varesenews di indicarci i migliori bar per le tre categorie e sono arrivati quasi 700 nomi.

Di questi sono state fatte delle fasi preliminari che hanno individuato i dieci migliori finalisti e, ora, è quasi il momento di premiare il vincitore.

Quando accadrà? Lunedì mattina presso la sede di Forbar a Gazzada Schianno si terrà un corso di formazione dedicato a tutti i finalisti delle tre categorie. Al termine il vincitore riceverà la targa del miglior bar della provincia di Varese.