Il Bienate prova a scappare, stoppato il San Michele

(Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

Tanta pioggia ma anche tante emozioni sui campi di Seconda e Terza Categoria nella domenica del pallone. Il Bienate Magnago prova a scappare nel Girone M, si ferma invece sul pari il San Michele nel gruppo Z. In Terza la Pro Cittiglio non gioca e viene raggiunta dal Coarezza.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Grande prestazione del Bienate Magnago che vince 4-1 sull’ostico campo della Nuova Fiamme Oro Ferno. Si riprende il secondo posto la Crennese Gallaratese grazie al 5-1 contro la Virtus Cantalupo, tiene la scia anche la Pro Juventute grazie al 4-1 sul campo della Rescaldinese. Pareggia l’Olgiatese 0-0 contro l’Airoldi, così come il Lonate Pozzolo che fa 2-2 a Borsano. Vittoria interna per l’Arnate sul Gorla Minore (2-0) mentre fanno il colpo esterno, entrambe per 2-1, il Samarate a Canegrate e il Beata Giuliana sul campo della Kolbe.

CLASSIFICA: Bienate Magnago 21; Crennese Gallaratese 18; Pro Juventute 17; Nuova Fiamme Oro Ferno 16; Lonate Pozzolo 15; Olgiatese, Beata Giuliana 14; Borsanese 11; Arnate, Gorla Minore 10; Rescaldinese 7; Airoldi 6; Samarate, Kolbe 5; Virtus Cantalupo, Canegrate 4.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il San Michele pareggia 2-2 a Porto Ceresio contro il Ceresium Bisustum e viene avvicinato dal Lonate Ceppino, vittorioso 2-1 nello scontro d’alta classifica contro la Cuassese. Risale il Bosto che regola 2-1 l’Aurora Induno, mentre non ha giocato il Laveno Mombello che ha visto rinviare il proprio impegno a Calcinate. Non si è giocato nemmeno Buguggiate – Sumirago, sfruttano il fattore campo la Sommese, 3-1 alla Lavena Tresiana, la Ternatese, 3-2 al San Luigi Albizzate, e il Caravate, 1-0 al Cairate.

CLASSIFICA: San Michele 18; Lonate Ceppino 17; Cuassese 16; Bosto 15; Laveno Mombello 13; Calcinatese, Ceresium Bisustum, Caravate 12; Sommese 11; Buguggiate, Ternatese 9; Cairate 8; San Luigi, Lavena Tresiana, Aurora Induno 5; Sumirago 1.

TERZA CATEGORIA

Giornata dimezzata dalla pioggia. Si giocano solo quattro gare su otto e ad approfittarne è il Coarezza che vince 3-0 a Caronno Varesino contro l’Eagles e raggiunge il primo posto agganciando la Pro Cittiglio, fermata dalle precipitazioni. Nella altre gare dipsutate, il Casbeno va a vincere 2-1 in casa dell’Olona, vincono sui campi amici per 3-2 l’Angerese contro la Casport e la Jeraghese contro la Malnatese. Rinviate Casmo – Molde, France Sport – Don Bosco, Fulcro Travedona – Pro Cittiglio e Rancio – Cuvio.