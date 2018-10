Brividi a colori a Villa Panza

In occasione di Halloween i laboratori di Bim Bum Bart che Villa Panza dedica ai bambini raddoppiano: domenica 28 ottobre il primo appuntamento con “Brividi a colori” è alle ore 11.30, mentre il secondo è nel pomeriggio, alle ore 15, ma questa seconda volta sarà condotto in lingua inglese.

Entrando in Villa Panza, i bambini saranno guidati in un itinerario da paura nelle stanze e nel parco secolare. Passeggiando i piccoli saranno coinvolti in incantesimi, giochi di luce e magie da notte delle streghe. A seguire il laboratorio per realizzare lavoretti “spaventosi”.

Attività rivolta a bambini dai 4 ai 12 anni.

Visita guidata e laboratorio impegnerano i partecipanti per due ore complessive e il costo è di 10 euro a bimbo (€ 5 iscritti fai), e di 5 euro per gli adulti accompagnatori (gratuito per iscritti al Fai).

Per maggiori informazioni e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it oppure 0332 283960.