Cade dal ponte sopra la ferrovia, salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera, venerdì 5 ottobre, a Travedona Monate per recuperare una donna di 44 anni caduta sui binari della ferrovia. Il fatto è accaduto in via Faraona. L’allarme è partito intorno alle 19.30: la donna, di 44 anni, è precipitata dal ponte che sovrasta la ferrovia. Non si esclude il tentativo di un gesto estremo, ma saranno le indagini a stabilirlo.

Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco di Ispra con l’appoggio dei mezzi Saf di Varese. La donna, che è caduta sui binari, è stata recuperata dopo oltre due ore di lavoro dei vigili del fuoco. I treni della linea Luino-Gallarate-Malpensa hanno subito pesanti ritardi.

La donna è stata soccorsa e trasportata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Legnano.