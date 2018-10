Camion incastrato: chiusa la strada tra Grantola e Cunardo

Strada chiusa questa mattina tra Grantola e Cunardo. Un camion si è ribaltato attorno alle 6.45 occupando le carreggiate della Provinciale 43.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per raddrizzare il mezzo pesante che poi è stato trainato sino a Luino.

Le operazioni sono durate un paio d’ore. I vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni per liberare la carreggiata ed entro le 9.00 riapriranno la circolazione.

Pesanti le ripercussioni per il traffico in Valcuvia.