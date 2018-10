Il campus del Museo Baroffio per il ponte dei morti

Per il ponte di Ognissanti e dei morti torna il Campus per bambini al Museo Baroffio e del Santuario al Sacro Monte di Varese. Pensato per bambini dai 6 agli 11 anni, si terrà nei giorni dal 1 al 3 novembre e in modo diverso e coinvolgente porterà i ragazzi a vivere insieme queste festività “scoprendo il loro autentico significato attraverso l’arte, la creatività e il gioco”, spiegano i promotori di Archeologistics. Si terranno visite-gioco e laboratori nelle sale del museo, per le vie del Borgo e lungo il viale delle cappelle.

TRA ARTE E DIVERTIMENTO

Dal 1 al 3 novembre 2018, durante i giorni di interruzione scolastica, i bambini saranno accolti al Sacro Monte, in luoghi ricchi di storia e arte. I bambini iscritti verranno coinvolti dagli educatori museali del Museo Baroffio in visite-gioco e laboratori nelle sale del museo, per le vie del borgo e lungo la seicentesca Via Sacra, scoprendo insieme – divertendosi – curiosità e dettagli grazie all’osservazione di quadri, sculture, architetture e del paesaggio stesso.

Durante le giornate di campus i bambini avranno modo e tempo anche di dedicarsi ai compiti assegnati a scuola e ad attività autonome con materiali messi a libera disposizione dal museo, al fine di dare spazio alla creatività di ciascuno.

SEDE E COSTI

La sede di riferimento del campus sarà il Museo Baroffio, in piazzetta Monastero. Ogni giornata di campus ha un costo pari a 20 € a bambino e si svolgerà secondo il seguente programma generale:

8.30-9.30 accoglienza presso il Museo Baroffio (in caso di necessità e previo accordo, l’educatore potrà recuperare i bambini alle ore 8.00 presso piazzale Montanari per poi proseguire insieme in autobus fino al museo; in tal caso bisogna considerare il costo aggiuntivo di 2 € al giorno per i biglietti dell’autobus)

9.30-12.30 attività in museo (proposte organizzate, spazio autonomo e compiti)

12.30-14.30 pranzo al sacco

14.30-17.00 attività all’aperto e laboratori manuali

Per maggiori informazioni: info@sacromontedivarese.it, 366 4774873 oppure 328.8377206.